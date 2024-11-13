В Україні вводять відключення світла для бізнесу

Ремонтна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

В Україні відсьогодні, 13 листопада, запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. В Укренерго назвали причини та терміни обмежень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у середу, 13 листопада.

Читайте також:

Обмеження електропостачання для підприємств

"13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів", — йдеться в повідомленні Укренерго.

Причиною обмежень стало короткострокове зниження потужності маневрової генерації та суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії

Повідомляється, що обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання обмеження планують скасувати.

"Жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається. Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання", — зазначили в Укренерго.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 листопада у Києві попередили про відключення світла через загрозу ракетного удару. У Київській міській військовій адміністрації нагадали, що це превентивний захід.

Раніше Новини.LIVE писали, що у випадку, якщо росіяни вдарять ракетами по розподільчих потужностях двох українських атомних електростанцій, можливий блекаут.