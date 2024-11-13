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Украинский бизнес предупредили об ограничении электроснабжения

13 ноября 2024 09:23
Галина Шподарева - редактор
В Украине вводят отключение света для бизнеса
Ремонтная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК
Галина Шподарева - редактор

В Украине с сегодняшнего дня, 13 ноября, вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. В Укрэнерго назвали причины и сроки ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 13 ноября.

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"13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей", — говорится в сообщении Укрэнерго. 

Причиной ограничений стало краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии

Сообщается, что ограничения будут действовать в течение дня. Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования ограничения планируют отменить. 

"Никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится. Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления", — отметили в Укрэнерго. 

Сообщение Укрэнерго
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, 13 ноября в Киеве предупредили об отключении света из-за угрозы ракетного удара. В Киевской городской военной администрации напомнили, что это превентивная мера.

Ранее Новини.LIVE писали, что в случае, если россияне ударят ракетами по распределительным мощностям двух украинских атомных электростанций, возможен блэкаут.

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