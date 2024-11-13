В Украине вводят отключение света для бизнеса

Украинский бизнес предупредили об ограничении электроснабжения
В Украине с сегодняшнего дня, 13 ноября, вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. В Укрэнерго назвали причины и сроки ограничений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в среду, 13 ноября.
Ограничение электроснабжения для предприятий
"13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей", — говорится в сообщении Укрэнерго.
Причиной ограничений стало краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии
Сообщается, что ограничения будут действовать в течение дня. Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования ограничения планируют отменить.
"Никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится. Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления", — отметили в Укрэнерго.
Напомним, 13 ноября в Киеве предупредили об отключении света из-за угрозы ракетного удара. В Киевской городской военной администрации напомнили, что это превентивная мера.
Ранее Новини.LIVE писали, что в случае, если россияне ударят ракетами по распределительным мощностям двух украинских атомных электростанций, возможен блэкаут.
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