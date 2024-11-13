Галущенко объяснил ограничения света для бизнеса в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: скриншот с видео

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил отключение света для бизнеса в Украине. По его словам, ограничения временные и вызванные внутренними поломками.

Об этом Герман Галущенко сказал для Новини.LIVE на конференции ReBuild Ukraine в среду, 13 ноября.

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Отключение света в Украине

Галущенко отметил, что графики потребления для предпринимателей зависят и от почти отсутствующего импорта электроэнергии из Европы. Сегодня этот объем составлял всего 100 МВт.

"Ничего драматического в системе не произошло, весь этот хайп о возвращении отключений — неправда. Призываю доверять только официальным источникам", — подчеркнул он.

Напомним, с 13 ноября в Украине вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Укрэнерго объяснило причины таких мер и их продолжительность.

Ранее эксперт Юрий Корольчук заявил, что в Украине возможно введение аварийных отключений электроэнергии в случае выхода из строя хотя бы одного энергоблока.