Галущенко объяснил ограничения света для бизнеса в Украине

Галущеко объяснил отключение света для бизнеса
Министр энергетики Герман Галущенко объяснил отключение света для бизнеса в Украине. По его словам, ограничения временные и вызванные внутренними поломками.
Об этом Герман Галущенко сказал для Новини.LIVE на конференции ReBuild Ukraine в среду, 13 ноября.
Отключение света в Украине
Галущенко отметил, что графики потребления для предпринимателей зависят и от почти отсутствующего импорта электроэнергии из Европы. Сегодня этот объем составлял всего 100 МВт.
"Ничего драматического в системе не произошло, весь этот хайп о возвращении отключений — неправда. Призываю доверять только официальным источникам", — подчеркнул он.
Напомним, с 13 ноября в Украине вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Укрэнерго объяснило причины таких мер и их продолжительность.
Ранее эксперт Юрий Корольчук заявил, что в Украине возможно введение аварийных отключений электроэнергии в случае выхода из строя хотя бы одного энергоблока.
Читайте Новини.LIVE!