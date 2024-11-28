Росіяни гатять по енергетичних об'єктах — атака 28 листопада

Енергетик працює над відновленням теплоелектростанції після атаки РФ. Фото: ДТЕК

Російська армія здійснює масовану ракетну атаку на Україну. Ворог обстрілює енергетичні об'єкти країни.

Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook у четвер, 28 листопада.

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Як зазначив Галущенко, під масованим ударом ворога опинилась енергетика. Він наголосив, що атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні.

"Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", — написав міністр.

Повідомлення Германа Галущенка про обстріл енергосистеми. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 27 листопада атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Російські війська 27 листопада завдали кілька ударів по Харківській області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є руйнування цивільної інфраструктури.