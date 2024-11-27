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В Тернопільській ОВА зробили невтішний прогноз щодо світла

27 листопада 2024 17:10
Карина Приходько - Редактор
Графік відключення світла 28 листопада — яка ситуація в Тернополі
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 26 листопада завдали дронового удару по Тернополю. Внаслідок цього пошкоджено ключовий енергетичний об'єкт, ситуація зі світлом залишається критичною.

Про це повідомили в Тернопільській ОВА у середу, 27 листопада. 

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"Унаслідок пошкодження ключового енергооб’єкта області ситуація із постачанням електроенергії залишається критичною. Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури", — йдеться у повідомленні. 

Водночас в ОВА додали, що робота щодо стабілізації ситуації продовжується за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації.

Через важку ситуацію Тернопільобленерго вимушено запровадило графік подачі електроенергії, які будуть змінюватися залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів. 

"Зобов’язано АТ "Тернопільобленерго" і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі і об’єктів промисловості з нерозривними технологічними циклами", — кажуть в ОВА.

Крім того, місцевих жителів закликали заощадливо використовувати електроенергію для побутових цілей. 

відключення світла на Тернопільщині
Скриншот допису Тернопільської ОВА

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада завдали удару дронами по Тернополю. Внаслідок цього місто частково знеструмлене. 

Крім того, мешканці міста повідомляли про перебої з водопостачанням.

електроенергія Тернопіль Тернопільська область обстріли світло

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