График отключения света 28 ноября — какая ситуация в Тернополе

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Российские войска 26 ноября нанесли дроновый удар по Тернополю. В результате поврежденный ключевой энергетический объект, ситуация со светом остается критической.

Об этом сообщили в Тернопольской ОВА в среду, 27 ноября.

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"В результате повреждения ключевого энергообъекта области ситуация с поставкой электроэнергии остается критической. За последние сутки удалось решить ряд технических вопросов, что позволило обеспечить работу всех объектов критической и социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В то же время в ОВА добавили, что работа по стабилизации ситуации продолжается за счет подключения к внешним сетям соседних областей и привлечению альтернативных источников генерации и когенерации.

Из-за тяжелой ситуации Тернопольоблэнерго вынужденно ввело график подачи электроэнергии, которые будут меняться в зависимости от имеющихся объемов энергетических ресурсов.

"Обязано АО "Тернопольоблэнерго" и глав громад совместно прорабатывать графики с учетом необходимости обеспечения функционирования объектов критической инфраструктуры, в том числе и объектов промышленности с неразрывными технологическими циклами", — говорят в ОВА.

Кроме того, местных жителей призвали экономно использовать электроэнергию для бытовых целей.

Скриншот сообщения Тернопольской ОВА

Напомним, в ночь на 26 ноября нанесли удар дронами по Тернополю. В результате город частично обесточен.

Кроме того, жители города сообщали о перебоях с водоснабжением.