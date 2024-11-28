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Энергетика Украины под массированным ударом врага, — Галущенко

28 ноября 2024 07:43
Ольга Антоновская - редактор
Россияне бьют по энергетическим объектам — атака 28 ноября
Энергетик работает над восстановлением теплоэлектростанции после атаки РФ. Фото: ДТЭК
Ольга Антоновская - редактор

Российская армия совершает массированную ракетную атаку на Украину. Враг обстреливает энергетические объекты страны.

Об этом сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook в четверг, 28 ноября.

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Как отметил Галущенко, под массированным ударом врага оказалась энергетика. Он подчеркнул, что атаки на энергообъекты проходят по всей Украине.

"Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — написал министр.

Атака на энергетику Украины 28 ноября
Сообщение Германа Галущенко об обстреле энергосистемы. Фото: скриншот

Напомним, россияне в ночь на 27 ноября атаковали Киев ударными дронами. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Российские войска 27 ноября нанесли несколько ударов по Харьковской области по разному типу вооружения. В результате вражеских атак есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Минэнерго обстрелы критическая инфраструктура энергосистема война в Украине війна

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