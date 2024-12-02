Украинцам следует готовиться к отключениям на протяжении всей зимы

Энергетик Иллюстративное фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины продолжают фиксировать дефицит света из-за российских атак на объекты питания. Поэтому отключения электроэнергии будут продолжаться всю зиму.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии OBOZ.UA.

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Отключение света

По словам эксперта, ситуация в энергосистеме управляема, хотя и остается непростой — большое количество объектов повреждены, что затрудняет стабильную поставку электроэнергии. Ремонтные бригады активно работают над восстановлением.

В то же время продолжительность отключений света будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления поврежденных объектов энергетики. В случае отсутствия новых атак стабилизация энергосистемы требует до четырех недель.

Как отметил Харченко, в первую очередь внимание уделяют выдаче электроэнергии из АЭС, которые являются основой энергосистемы. Поэтому сейчас идет восстановление там, где это можно сделать быстро и эффективно. При благоприятных условиях уже к середине недели отключения будут применяться для двух очередей.

Но не стоит надеяться, что зима в этом году пройдет без отключений, стоит готовиться к определенным неудобствам. Даже в случае успешного восстановления возможны кратковременные отключения, которые продлятся 2-4 часа в сутки. Харченко подчеркнул, что риск блэкаута является низким.

Напомним, ЗАЭС оказалась на грани блекаута в третий раз за месяц из-за российских обстрелов.

Также мы писали, что 28 ноября украинская энергетика в очередной раз оказалась под массированной атакой России.