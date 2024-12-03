Отключения света в Украине 3 декабря усилили — обновленный график от Укрэнерго

Энергетики усилили отключения света до конца суток
Отключение света в Украине во вторник, 3 декабря, усилили. Графики будут применяться до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света в Украине 3 декабря
Меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток. Для бытовых потребителей они будут применяться так:
- 08:00 — 23:00 — две очереди отключений;
- 23:00 — 24:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности с 06:00 до 22:00.
Причиной является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование в работу
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — добавили в Укрэнерго.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине сохраняется дефицит электроэнергии из-за российских ударов, поэтому отключения будут продолжаться всю зиму.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.
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