Отключения света в Украине 3 декабря усилили — обновленный график от Укрэнерго

Энергетики. Фото: ДТЭК

Отключение света в Украине во вторник, 3 декабря, усилили. Графики будут применяться до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света в Украине 3 декабря

Меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток. Для бытовых потребителей они будут применяться так:

08:00 — 23:00 — две очереди отключений;

23:00 — 24:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности с 06:00 до 22:00.

Причиной является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть оборудование в работу

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — добавили в Укрэнерго.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине сохраняется дефицит электроэнергии из-за российских ударов, поэтому отключения будут продолжаться всю зиму.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.