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Шмигаль зробив невтішну заяву щодо ситуації зі світлом — відео

29 листопада 2024 15:46
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Відключення світла в Україні — Шмигаль звернувся до громадян із невтішною заявою
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба глави уряду
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Відповідальні особи мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 29 листопада.

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Коли стабілізується ситуація

За словами Шмигаля, зараз неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом в Україні стабілізується.

"Стосовно того, коли ситуація стабілізується, то зробити точний прогноз наразі неможливо", — сказав прем'єр.

Глава уряду наголосив, що міністр енергетики і голова "Укренерго" мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом.

"Вони мають надавати повну картину, інформувати про те, яка робота здійснюється. Потрібно чесно і чітко давати людям інформацію про ситуацію в енергетиці", — додав Шмигаль.

Очільник Кабміну зазначив, що ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків російської атаки.

"Енергетики, рятувальники, сапери працюють цілодобово. Аварійні вимкнення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень", — підсумував прем'єр.

Нагадаємо, українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах.

Народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE заявив, що на відновлення стабільної роботи української енергосистеми потрібно кілька днів, але у деяких регіонах на це може знадобитися більше часу. 

Денис Шмигаль електроенергія сфера енергетики енергосистема світло графіки відключень світла

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