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Масована атака на енергосистему — що буде з відключеннями світла

28 листопада 2024 12:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Графіки відключення світла в Україні — як вплинула на енергопостачання атака РФ
Енергетики проводять відновлювальні роботи на лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго у четвер, 28 листопада.

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В Укренерго наголошують, що енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків атак, аварійні ремонти тривають. Наразі в деяких регіонах діють аварійні відключення. Після їх скасування інформацію про погодинні графіки відключень можна буде знайти на сайтах та сторінках обленерго.

"Під час повітряної тривоги були запроваджені аварійні відключення, які наразі продовжують діяти. Нагадуємо, що під час застосування аварійних — раніше оприлюднені графіки погодинних відключень не діють. Про скасування аварійних відключень буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попит на електроенергію залишається високим. Імпорт здійснюється з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.

"Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти", — додли в Укренерго.

Крім того, на Чернігівщині через негоду без світла залишаються 17 населених пунктів. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Нагадаємо, вранці 28 листопада росіяни здійснили масований обстріл України. Через що в багатьох регіонах України діють відключення світла. Це вплинуло на рух деяких потягів. Наразі вони курсують із затримкою.

Також ми писали, що окупанти атакували Львівську область. Внаслідок цього в регіоні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

електроенергія електропостачання Укренерго енергосистема світло графіки відключень світла

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