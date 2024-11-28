Затримки потягів по Україні — наслідки ранкового обстрілу

Люди сідають у потяг. Фото: Укрзалізниця

Вранці 28 листопада росіяни здійснили масований обстріл України. Через це в багатьох регіонах України діють відключення світла. Це вплинуло на рух деяких потягів. Наразі вони курсують із затримкою.

Про це повідомили в Укрзалізниці у четвер, 28 листопада.

Читайте також:

Як курсують потяги в четвер, 28 листопада

Як зазначили у повідомленні, по всій країні є точкові знеструмлення. Однак понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом.

"Ситуація із рухом стабільна та контрольована", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про рух потягів 28 листопада.

Фото: скриншот

В Укрзалізниці також додали, що через знеструмлення окремих ділянок є затримки на деяких маршрутах. Наразі працюють над усуненням наслідків.

"Трохи більше 1 години для 6 поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 28 листопада російська армія знову масовано атакувала Україну. У Києві пролунали вибухи. Уламки впали в одному з районів.

Вибухи у Хмельницькому пролунали зранку 28 листопада. Російські окупанти атакували усю Україну ракетами.