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Деякі потяги Укрзалізниці курсують із затримками через обстріл

28 листопада 2024 09:40
Ольга Антоновська - редактор
Затримки потягів по Україні — наслідки ранкового обстрілу
Люди сідають у потяг. Фото: Укрзалізниця
Ольга Антоновська - редактор

Вранці 28 листопада росіяни здійснили масований обстріл України. Через це в багатьох регіонах України діють відключення світла. Це вплинуло на рух деяких потягів. Наразі вони курсують із затримкою.

Про це повідомили в Укрзалізниці у четвер, 28 листопада.

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Як зазначили у повідомленні, по всій країні є точкові знеструмлення. Однак понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом.

"Ситуація із рухом стабільна та контрольована", — йдеться у повідомленні.

Рух потягів 28 листопада
Повідомлення про рух потягів 28 листопада.
Фото: скриншот

В Укрзалізниці також додали, що через знеструмлення окремих ділянок є затримки на деяких маршрутах. Наразі працюють над усуненням наслідків.

"Трохи більше 1 години для 6 поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 28 листопада російська армія знову масовано атакувала Україну. У Києві пролунали вибухи. Уламки впали в одному з районів.

Вибухи у Хмельницькому пролунали зранку 28 листопада. Російські окупанти атакували усю Україну ракетами.

Укрзалізниця поїзди обстріли енергосистема війна в Україні потяг

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