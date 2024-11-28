Задержки поездов по Украине — последствия утреннего обстрела

Люди садятся в поезд. Фото: Укрзализныця

Утром 28 ноября россияне совершили массированный обстрел Украины. Поэтому во многих регионах Украины действуют отключения света. Это повлияло на движение некоторых поездов. Пока они курсируют с задержкой.

Об этом сообщили в Укрзализныце в четверг, 28 ноября.

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Как курсируют поезда в четверг, 28 ноября

Как отметили в сообщении, по всей стране есть точечные обесточения. Однако более 150 поездов Укрзализныци следуют по расписанию.

"Ситуация с движением стабильная и контролируемая", — говорится в сообщении.

Сообщения о движении поездов 28 ноября. Фото: скриншот

В Укрзализныце также добавили, что из-за обесточивания отдельных участков есть задержки на некоторых маршрутах. Сейчас работают над устранением последствий.

"Немного больше 1 часа для 6 поездов, но там работают резервные тепловозы, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 28 ноября российская армия снова массированно атаковала Украину. В Киеве раздались взрывы. Обломки упали в одном из районов.

Взрывы в Хмельницком раздались утром 28 ноября. Российские оккупанты атаковали всю Украину ракетами.