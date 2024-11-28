Графики отключения света в Украине — как повлияла на энергоснабжение атака РФ

Энергетики проводят восстановительные работы на линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов повреждены энергетические объекты в нескольких регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в четверг, 28 ноября.

Читайте также:

Какая ситуация в энергосистеме

В Укрэнерго отмечают, что энергетики круглосуточно работают над ликвидацией последствий атак, аварийные ремонты продолжаются.

"Во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые продолжают действовать. Напоминаем, что во время применения аварийных — ранее обнародованные графики почасовых отключений не действуют. Об отмене аварийных отключений будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на электроэнергию остается высоким. Импорт осуществляется из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

"Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты", — добавили в Укрэнерго.

Кроме того, в Черниговской области из-за непогоды без света остаются 17 населенных пунктов.

Напомним, утром 28 ноября россияне совершили массированный обстрел Украины. Из-за чего во многих регионах Украины действуют отключения света. Это повлияло на движение некоторых поездов.

Также мы писали, что оккупанты атаковали Львовскую область. В регионе повреждены объекты энергетической инфраструктуры.