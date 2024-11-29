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Шмыгаль сделал неутешительное заявление о ситуации со светом

29 ноября 2024 15:46
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отключения света в Украине — Шмыгаль обратился к гражданам с неутешительным заявлением
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба главы правительства
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Ответственные лица должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 29 ноября.

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Когда стабилизируется ситуация

По словам Шмыгаля, сейчас невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом в Украине стабилизируется.

"Что касается того, когда ситуация стабилизируется, то сделать точный прогноз пока невозможно", — сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом.

"Они должны давать полную картину, информировать о том, какая работа осуществляется. Нужно честно и четко давать людям информацию о ситуации в энергетике", — добавил Шмыгаль.

Председатель Кабмина отметил, что ни на минуту не останавливается работа по ликвидации последствий российской атаки.

"Энергетики, спасатели, саперы работают круглосуточно. Аварийные отключения потребителей были отменены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений", — подытожил премьер.

Напомним, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах.

Народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE заявил, что на возобновление стабильной работы украинской энергосистемы потребуется несколько дней, но в некоторых регионах на это может уйти больше времени.

Денис Шмыгаль электроэнергия сфера энергетики энергосистема свет графики отключений света

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