Украина и США подписали Меморандум о помощи в энергетической сфере

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Yves Herman

В штаб-квартире НАТО министр иностранных дел Андрей Сибига подписал с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины. Он предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Telegram во вторник, 3 декабря.

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В МИД отметили, что документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS/Yves Herman

Речь идет о:

восстановлении ее критической инфраструктуры;

внедрении распределенной генерации;

реформировании энергетического сектора и содействии послевоенному переходу к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономике.

Пост МИД. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский заслушал доклад о состоянии энергетики и выразил благодарность ремонтным бригадам и работникам энергокомпаний, активно работающим над устранением последствий российских атак.

Также 4 декабря в Украине будут действовать графики отключения света. Их будут применять с 06:00 до 22:00.