Украина и США подписали Меморандум о помощи в энергетической сфере

Сибига и Блинкен подписали Меморандум об энергосистеме
В штаб-квартире НАТО министр иностранных дел Андрей Сибига подписал с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины. Он предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 миллионов долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Telegram во вторник, 3 декабря.
Меморандум между Украиной и США
В МИД отметили, что документ создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины.
Речь идет о:
- восстановлении ее критической инфраструктуры;
- внедрении распределенной генерации;
- реформировании энергетического сектора и содействии послевоенному переходу к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в Европу экономике.
Напомним, Зеленский заслушал доклад о состоянии энергетики и выразил благодарность ремонтным бригадам и работникам энергокомпаний, активно работающим над устранением последствий российских атак.
Также 4 декабря в Украине будут действовать графики отключения света. Их будут применять с 06:00 до 22:00.
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