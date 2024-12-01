Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп радився з Орбаном щодо України — про що йшлося arrow

Трамп радився з Орбаном щодо України — про що йшлося

1 грудня 2024 07:49
Ольга Антоновська - редактор
Трамп провів кілька розмов з Орбаном — йшлося про Україну
Віктор Орбан та Дональд Трамп. Фото: Associated Press
Ольга Антоновська - редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели кілька телефонних розмов. Йшлося зокрема й про Україну.

Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода у неділю, 1 грудня.

Читайте також:

Про що говорили Дональд Трамп та Віктор Орбан

У повідомленні зазначається, що Дональда Трампа цікавила думка Орбана щодо припинення війни в Україні. Як зазначає видання, Орбан підтримує дружні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним та критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини також перешкоджає впровадженню санкцій проти РФ.

"У липні, після поїздки до Києва з таємничою пропозицією припинення вогню для президента України Володимира Зеленського, Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним, яку розкритикували деякі лідери ЄС. Потім він поїхав до Китаю і, нарешті, до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Трампом, який тоді перебував у передвиборчій кампанії", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Орбан готується в грудні до нових поїздок із миротворчою місією. Деталі поки що не відомі. Однак припускають, що вона може включати в себе передачу послань Трампа Зеленському, Путіну і президенту Китаю Сі Цзіньпіну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив що Володимир Путін намагається зірвати зусилля новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну. Лідер Кремля хоче загострити ситуацію.

Команда Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Йтиметься про зменшення ризиків збройного конфлікту. 

США Дональд Трамп Угорщина Україна Віктор Орбан війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:53 Суд виніс вирок пенсіонерці з Ізюма, яка здавала позиції ЗСУ

08:41 У Львові судили чоловіка за крадіжку 4,5 млн грн з кабінету судді

08:22 Спадкування за законом — до кого черга може не дійти

08:22 Четверо загиблих — фото наслідків удару по Дніпропетровщині

08:14 Іноземці їдуть в тури Україною, аби побачити війну, — ЗМІ

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

08:02 Чоловік не взяв повістку та не прийшов у ТЦК — який вирок суду

07:49 Трамп радився з Орбаном щодо України — про що йшлося

07:38 В Україні реформують систему ВЛК — що зміниться

07:38 У Києві знову лунають вибухи

07:30 Перевірка штрафів онлайн від ТЦК — що треба знати

08:53 Суд виніс вирок пенсіонерці з Ізюма, яка здавала позиції ЗСУ

08:41 У Львові судили чоловіка за крадіжку 4,5 млн грн з кабінету судді

08:22 Спадкування за законом — до кого черга може не дійти

08:22 Четверо загиблих — фото наслідків удару по Дніпропетровщині

08:14 Іноземці їдуть в тури Україною, аби побачити війну, — ЗМІ

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

08:02 Чоловік не взяв повістку та не прийшов у ТЦК — який вирок суду

07:49 Трамп радився з Орбаном щодо України — про що йшлося

07:38 В Україні реформують систему ВЛК — що зміниться

07:38 У Києві знову лунають вибухи

07:30 Перевірка штрафів онлайн від ТЦК — що треба знати

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК