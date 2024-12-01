Трамп провів кілька розмов з Орбаном — йшлося про Україну

Віктор Орбан та Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Новообраний президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели кілька телефонних розмов. Йшлося зокрема й про Україну.

Про це повідомляє угорська служба Радіо Свобода у неділю, 1 грудня.

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У повідомленні зазначається, що Дональда Трампа цікавила думка Орбана щодо припинення війни в Україні. Як зазначає видання, Орбан підтримує дружні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним та критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини також перешкоджає впровадженню санкцій проти РФ.

"У липні, після поїздки до Києва з таємничою пропозицією припинення вогню для президента України Володимира Зеленського, Орбан поїхав до Москви на зустріч з Путіним, яку розкритикували деякі лідери ЄС. Потім він поїхав до Китаю і, нарешті, до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Трампом, який тоді перебував у передвиборчій кампанії", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Орбан готується в грудні до нових поїздок із миротворчою місією. Деталі поки що не відомі. Однак припускають, що вона може включати в себе передачу послань Трампа Зеленському, Путіну і президенту Китаю Сі Цзіньпіну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив що Володимир Путін намагається зірвати зусилля новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну. Лідер Кремля хоче загострити ситуацію.

Команда Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Йтиметься про зменшення ризиків збройного конфлікту.