Дональд Трамп хоче обговорити з Кім Чен Ином питання російсько-української війни

Дональд Трамп і Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Команда Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. У новообранного президента США сподіваються, що такий дипломатичний поштовх може зменшити ризики збройного конфлікту.

Про це Reuters повідомили відразу двоє джерел знайомих із ситуацією.

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Кілька членів команди зараз бачать для Трампа гарні шанси, щоб "зламати лід" між КНДР та США, адже за час з моменту президентства Джо Байдена дві країни не мали переговорів на високому рівні.

Джерела Reuters вважають, що Трампу під час першого президентства вдалось налагодити стабільні стосунки з Кімом. За словами джерел, обговорення політики плинне, і обраний президент не прийняв остаточних рішень.



Яку відповідь Кім Чен Ин запропонує Трампу, невідомо. Північнокорейці проігнорували чотирирічну пропозицію президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов, і Кім Чен Ин побудував набагато тісніші відносини з Росією.

Видання зазначає, що на переговорах, якщо вони відбудуться, будуть обговорені більш нагальні проблеми зовнішньої політики на Близькому Сході та в Україні.

Цікаво, що Північнокорейські державні ЗМІ ще публічно не згадували про переобрання Трампа, і цього місяця Кім Чен Ин заявив, що Сполучені Штати нарощують напругу та провокують, підвищуючи ризики ядерної війни.

Особливу стурбованість Вашингтона викликають перспективи розширення обміну ядерними або ракетними технологіями між Росією та Північною Кореєю та розміщення тисяч північнокорейських військ у Росії для допомоги у війні з Україною.

Раніше ми писали, що наразі у Курській області перебуває понад 11 тисяч північнокорейских військових. Бійці КНДР вже брали участь у боях проти українських захисників. Вони воюють під виглядом корінного населення Далекого Сходу.

Нагадаємо, раніше з'являлись повідомлення про те, що нібито військові КНДР воюють на території України. Оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало цю інформацію.