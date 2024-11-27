Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть arrow

Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

27 листопада 2024 03:19
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дональд Трамп хоче обговорити з Кім Чен Ином питання російсько-української війни
Дональд Трамп і Кім Чен Ин. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Команда Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. У  новообранного президента США сподіваються, що такий дипломатичний поштовх може зменшити ризики збройного конфлікту. 

Про це Reuters повідомили відразу двоє джерел знайомих із ситуацією.

Читайте також:

Чого хоче добитись Трамп в перемовинах з КНДР

Кілька членів команди зараз бачать для Трампа гарні шанси, щоб "зламати лід" між КНДР та США, адже за час з моменту президентства Джо Байдена дві країни не мали переговорів на високому рівні.

Джерела Reuters вважають, що Трампу під час першого президентства вдалось налагодити стабільні стосунки з Кімом. За словами джерел, обговорення політики плинне, і обраний президент не прийняв остаточних рішень.

Яку відповідь Кім Чен Ин запропонує Трампу, невідомо. Північнокорейці проігнорували чотирирічну пропозицію президента США Джо Байдена розпочати переговори без попередніх умов, і Кім Чен Ин побудував набагато тісніші відносини з Росією.

Видання зазначає, що на переговорах, якщо вони відбудуться, будуть обговорені більш нагальні проблеми зовнішньої політики на Близькому Сході та в Україні.

Цікаво, що Північнокорейські державні ЗМІ ще публічно не згадували про переобрання Трампа, і цього місяця Кім Чен Ин заявив, що Сполучені Штати нарощують напругу та провокують, підвищуючи ризики ядерної війни.

Особливу стурбованість Вашингтона викликають перспективи розширення обміну ядерними або ракетними технологіями між Росією та Північною Кореєю та розміщення тисяч північнокорейських військ у Росії для допомоги у війні з Україною.

Раніше ми писали, що наразі у Курській області перебуває понад 11 тисяч північнокорейских військових. Бійці КНДР вже брали участь у боях проти українських захисників. Вони воюють під виглядом корінного населення Далекого Сходу. 

Нагадаємо, раніше з'являлись повідомлення про те, що нібито військові КНДР воюють на території України. Оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало цю інформацію.

США переговори Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азові" потрібні фізично сильні люди — кого запрошують до полку

03:19 Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

02:31 Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

00:39 Інсайдер назвав ім'я наступного суперника Дюбуа

00:30 Як відрізняється відстрочка від бронювання працівників

00:00 Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

26 листопада 2024

23:55 Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

03:26 В "Азові" потрібні фізично сильні люди — кого запрошують до полку

03:19 Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

02:31 Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

00:39 Інсайдер назвав ім'я наступного суперника Дюбуа

00:30 Як відрізняється відстрочка від бронювання працівників

00:00 Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

26 листопада 2024

23:55 Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК