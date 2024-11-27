Дональд Трамп хочет обсудить с Ким Чен Ыном вопросы российско-украинский войны

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Команда Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. У новоизбранного президента США надеются, что такой дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта.

Об этом Reuters сообщили сразу два источника знакомых с ситуацией.

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Несколько членов команды сейчас видят для Трампа хорошие шансы, чтобы "поломать лед" между КНДР и США, ведь за время с момента президентства Джо Байдена у двух стран не было переговоров на высоком уровне.

Источники Reuters считают, что Трампу во время первого президентства удалось наладить стабильные отношения с Кимом. По словам источников, избранный президент не принял окончательных решений по этому поводу.



Какой ответ Ким Чен Ын предложит Трампу, неизвестно. Северокорейцы проигнорировали четырехлетнее предложение президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий, и Ким Чен Ын наладил более тесные отношения с Россией.

Издание отмечает, что на переговорах, если они состоятся, будут обсуждены более актуальные проблемы внешней политики на Ближнем Востоке и в Украине.

Интересно, что Северокорейские государственные СМИ еще публично не упоминали о переизбрании Трампа, и в этом месяце Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты наращивают напряжение и провоцируют, повышая риски ядерной войны.

Особое беспокойство Вашингтона вызывают перспективы расширения обмена ядерными или ракетными технологиями между Россией и Северной Кореей и размещения тысяч северокорейских войск в России для помощи в войне с Украиной.

Ранее мы писали, что в Курской области находится более 11 тысяч северокорейских военных. Бойцы КНДР уже участвовали в боях против украинских защитников. Они воюют под видом коренного населения Дальнего Востока.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что якобы военные КНДР воюют на территории Украины. Оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла эту информацию.