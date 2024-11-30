Трамп пригрозив запровадити 100% мита на товари БРІКС, якщо країни союзу створять єдину валюту

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп провів "дуже продуктивну" зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на тлі побоювань торгової війни. Але особливу увагу варто звернути на погрози Трампа у бік країн БРІКС, що є економічним союзом Росії.

Про це у своєму матеріалі повідомляє Reuters.

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Торкаючись теми економічних війн Дональд Трамп пообіцяв ввести мита на рівні 100% на товари країн БРІКС, якщо вони надумають ввести власну валюту.

До БРІКС належать економіки: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. До нього також входять Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

"Ми вимагаємо від цих країн зобов’язання не створювати нову валюту БРІКС або підтримувати будь-яку іншу валюту, щоб замінити могутній долар США, інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з продажами в США", — наголосив Трамп.

Крім того, наголошує Reuters, Трамп хоче використовувати мита як інструмент, щоб змусити Мексику та Канаду допомогти зупинити потік незаконних наркотиків у США, зокрема смертоносного фентанілу, а також мігрантів, які незаконно перетинають територію США.

"Трюдо взяв на себе зобов’язання працювати з нами, щоб покласти край цьому жахливому руйнуванню американських сімей", — додав Трамп коментуючи ситуацію з наркотиками.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що лідер Росії Володимир Путін намагається зірвати зусилля новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну, які будуть після його інавгурації.

Раніше ми писали про те, що Президент США Джо Байден може не встигнути надіслати обіцяну допомогу Україні до інавгурації новообраного лідера Білого дому Дональда Трампа.