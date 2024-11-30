Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на товары БРИКС, если страны союза создадут единую валюту

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп провел "очень продуктивную" встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на фоне опасений торговой войны. Но особое внимание следует обратить на угрозы Трампа в сторону стран БРИКС, являющихся экономическим союзом России.

Об этом в своем материале сообщает Reuters.

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Касаясь темы экономических войн, Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% на товары стран БРИКС, если они вздумают ввести собственную валюту.

К БРИКС относятся экономики: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В него также входят Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить мощный доллар США, иначе они столкнутся со 100% тарифами, и им следует ожидать, что они простятся с продажами в США", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, отмечает Reuters, Трамп хочет использовать пошлины как инструмент, чтобы заставить Мексику и Канаду помочь остановить поток незаконных наркотиков в США, в том числе смертоносного фентанила, а также мигрантов, незаконно пересекающих территорию США.

"Трюдо взял на себя обязательство работать с нами, чтобы покончить с этим ужасным разрушением американских семей", — добавил Трамп, комментируя ситуацию с наркотиками.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин пытается сорвать усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну после его инаугурации.

Ранее мы писали о том, что Президент США Джо Байден может не успеть направить обещанную помощь Украине в инаугурацию новоизбранного лидера Белого дома Дональда Трампа.