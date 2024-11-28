Атака РФ і допомога партнерів — ключове із вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати зусилля новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну, які будуть після його інавгурації. Лідер Кремля хоче загострити ситуацію так, щоб у Трампа нічого не вийшло.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 листопада.

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Президент заявив, що під час російського удару 28 листопада було випущено понад 90 ракет та майже 100 дронів. Ціллю ворога стали енергетична інфраструктура та цивільні об'єкти.

За словами Зеленського, попри значну кількість збитих цілей, були й влучання, зокрема "калібрами" з касетними боєзарядами, що ускладнило роботу рятувальників та ремонтних бригад.

"Попри всі ризики, увесь день наші люди працюють і поступово повертають електрику там, де були відключення. Я вдячний усім, хто на роботі від ранку і продовжить цілодобово, щоб відновити людям елементарну нормальність життя", — сказав глава держави.

Він також відзначив вагомі рішення від партнерів, а саме від Норвегії та Нідерландів:

Нідерланди передали Україні додаткові пускові установки для Patriot.

передали Україні додаткові пускові установки для Patriot. Норвегія узгодила фінансову допомогу Україні на 2025 рік, мінімальний розмір якої становить 3,2 млрд доларів.

Зеленський також повідомив про переговори з міжнародними лідерами, зокрема Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, і анонсував завтрашню розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені в мирі. Ми та всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції — позиції України, позиції партнерів. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати. Так, як Путін на це заслуговує", — наголосив глава держави.

Президент зазначив, що 28 листопада у Казахстані Путін вкотре рекламував російські ракети та готовність убивати і руйнувати.

"До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм "Орєшніком" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації", — підкреслив Зеленський.

За його словами, Путін намагається загострити ситуацію, аби у новообраного президента США Дональда Трампа нічого не вийшло і він не зміг закінчити війну.

"Путін — єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози", — заявив Президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн.

Раніше ми писали про те, що керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом Україна готова організувати другий саміт миру, основою якого стане узгоджена з партнерами мирна рамка.