Процес підготовки установки ЗРК Patriot для передачі Україні. Фото: Рубен Брекельманс

Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot. Вони захищатимуть життєво важливу інфраструктуру країни.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х у четвер, 28 листопада.

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Брекельманс зазначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.

"Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

Завантаження установки ППО. Фото: Рубен Брекельманс

Голова оборонного відомства Нідерландів наголосив, що російську агресію потрібно зупинити.

"Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", — підсумував Брекельманс.

Нідерланди передають ППО. Фото: Рубен Брекельманс

Нагадаємо, у жовтні в Україну прибула ще одна система протиракетної оборони Patriot. Її надала Румунія.

Також ми писали, що військові РФ втратили перевагу в розвіддронах. Йдеться про розвідувальні безпілотники, які коригували ракетні обстріли батарей ППО Patriot.