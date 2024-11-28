Україна отримала від Нідерландів кілька установок Patriot — фото
Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot. Вони захищатимуть життєво важливу інфраструктуру країни.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х у четвер, 28 листопада.
Patriot для України
Брекельманс зазначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.
"Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.
Голова оборонного відомства Нідерландів наголосив, що російську агресію потрібно зупинити.
"Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", — підсумував Брекельманс.
Нагадаємо, у жовтні в Україну прибула ще одна система протиракетної оборони Patriot. Її надала Румунія.
Також ми писали, що військові РФ втратили перевагу в розвіддронах. Йдеться про розвідувальні безпілотники, які коригували ракетні обстріли батарей ППО Patriot.
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