Процесс подготовки установки ЗРК Patriot для передачи в Украину. Фото: Рубен Брекельманс

Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot. Они будут защищать жизненно важную инфраструктуру страны.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х в четверг, 28 ноября.

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Брекельманс отметил, что украинцев ждет тяжелая зима, ведь разрушительные авиаудары России продолжаются.

"Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизнь и защищают жизненно важную инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Загрузка установки ПВО. Фото: Рубен Брекельманс

Глава оборонного ведомства Нидерландов подчеркнул, что российскую агрессию следует остановить.

"Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", — подытожил Брекельманс.

Нидерланды передают ПВО. Фото: Рубен Брекельманс

Напомним, в октябре в Украину прибыла еще одна система противоракетной обороны Patriot. Ее предоставила Румыния.

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