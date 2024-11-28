Украина получила от Нидерландов несколько систем Patriot — фото
Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot. Они будут защищать жизненно важную инфраструктуру страны.
Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х в четверг, 28 ноября.
Patriot для Украины
Брекельманс отметил, что украинцев ждет тяжелая зима, ведь разрушительные авиаудары России продолжаются.
"Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизнь и защищают жизненно важную инфраструктуру", — говорится в сообщении.
Глава оборонного ведомства Нидерландов подчеркнул, что российскую агрессию следует остановить.
"Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", — подытожил Брекельманс.
Напомним, в октябре в Украину прибыла еще одна система противоракетной обороны Patriot. Ее предоставила Румыния.
Также мы писали, что военные РФ потеряли преимущество в разведдронах. Речь идет о разведывательных беспилотниках, корректировавших ракетные обстрелы батарей ПВО Patriot.
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