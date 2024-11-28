Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Украина получила от Нидерландов несколько систем Patriot — фото arrow

Украина получила от Нидерландов несколько систем Patriot — фото

28 ноября 2024 15:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot
Процесс подготовки установки ЗРК Patriot для передачи в Украину. Фото: Рубен Брекельманс
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot. Они будут защищать жизненно важную инфраструктуру страны.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х в четверг, 28 ноября.

Читайте также:

Patriot для Украины

Брекельманс отметил, что украинцев ждет тяжелая зима, ведь разрушительные авиаудары России продолжаются.

"Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизнь и защищают жизненно важную инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Patriot ПВО Нидерланды
Загрузка установки ПВО. Фото: Рубен Брекельманс

Глава оборонного ведомства Нидерландов подчеркнул, что российскую агрессию следует остановить.

"Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", — подытожил Брекельманс.

ПВО Патриот Нидерланды
Нидерланды передают ПВО. Фото: Рубен Брекельманс

Напомним, в октябре в Украину прибыла еще одна система противоракетной обороны Patriot. Ее предоставила Румыния.

Также мы писали, что военные РФ потеряли преимущество в разведдронах. Речь идет о разведывательных беспилотниках, корректировавших ракетные обстрелы батарей ПВО Patriot.

оружие Нидерланды военная помощь Украина ПВО война в Украине війна Patriot

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:10 Роды под ракетами — в укрытии больницы родилась девочка

16:58 Ситуация сложная — Укрэнерго усиливает отключения электроэнергии

16:47 Застрелили домашнего тирана — в Николаеве судили полицейских

16:43 Либо они, либо я — работник ТЦК раскрыл детали мобилизации

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

16:17 Курс доллара после инаугурации Трампа — чего ждать украинцам

15:59 Украина получила от Нидерландов несколько систем Patriot — фото

15:55 Сбывали наркотики через интернет — в Киеве осудили двух друзей

15:53 На фальшивых батареях 10 млн в месяц — в Одессе закрыли завод

15:40 Как прогнозировать курс криптовалют онлайн?

17:10 Роды под ракетами — в укрытии больницы родилась девочка

16:58 Ситуация сложная — Укрэнерго усиливает отключения электроэнергии

16:47 Застрелили домашнего тирана — в Николаеве судили полицейских

16:43 Либо они, либо я — работник ТЦК раскрыл детали мобилизации

16:17 Курс доллара после инаугурации Трампа — чего ждать украинцам

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

15:59 Украина получила от Нидерландов несколько систем Patriot — фото

15:55 Сбывали наркотики через интернет — в Киеве осудили двух друзей

15:53 На фальшивых батареях 10 млн в месяц — в Одессе закрыли завод

15:40 Как прогнозировать курс криптовалют онлайн?

15:30 Выплаты за ранение — каков размер компенсации военным в 2024 году

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году