Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили масовану комбіновану атаку Росії на українські міста.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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Розмова Зеленського та Стармера

Зеленський розповів, що під час розмови зі Стармером вони обговорили черговий акт російського повітряного терору проти цивільної інфраструктури України. За даними президента, окупанти застосували понад 90 ракет і майже 100 дронів. Також окрему увагу приділили питанню подальшої оборонної співпраці.

"Вдячний Великій Британії за масштабну підтримку, зокрема за готовність щорічно виділяти щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів на потреби України", — відзначив глава держави.

Крім того, політики домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків, які мають поставити Україну в найсильнішу з можливих позицію перед будь-яким розвитком подій. Зеленський наголосив, що для цього Україна потребує запрошення в НАТО й подальшого нарощування далекобійних спроможностей.

"Також обговорили можливу участь України у саміті Joint Expeditionary Force наступного місяця в Таллінні, куди нас запрошує Естонія. Цього року Україна стала єдиною країною, що взяла участь як спостерігач у навчаннях JEF Joint Protector 2024. Ми зацікавлені в поглибленні співпраці із цим об’єднанням", — йдеться у повідомленні.

Водночас лідери домовилися прискорити підготовку угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на ранковий масований обстріл. Він отримав доповіді від Командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики.

Як відомо, ворожі повітряні об'єкти переміщувалися над більшістю областей нашої держави.