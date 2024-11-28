В мережі з'явилася карта маршрутів ракет і дронів РФ цього ранку

В мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки
Російські загарбники сьогодні, 28 листопада, завдали потіжного удару ракетами та дронами по території України. Ворожі повітряні об'єкти переміщувалися над більшістю областей нашої держави.
У мережі з'явилася мапа маршруту ворожих дронів та ракет.
Ракетний удар по Україні 28 листопада
Сьогодні вранці Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і здійснила пуски ракет. Окрім того, вороги масовано застосували дрони-камікадзе типу "Shahed" та інші безпілотники.
"Приблизно таким був рух ворожих повітряних цілей над Україною цієї ночі", — говориться у лаконічному коментарі.
Раніше ми повідомляли, що російські війська вночі та зранку 28 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У двох районах столиці зафіксували падіння уламків.
Також росіяни обстріляли Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.
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