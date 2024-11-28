В мережі з'явилася карта маршрутів ракет і дронів РФ цього ранку

Ракета в небі. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські загарбники сьогодні, 28 листопада, завдали потіжного удару ракетами та дронами по території України. Ворожі повітряні об'єкти переміщувалися над більшістю областей нашої держави.

У мережі з'явилася мапа маршруту ворожих дронів та ракет.

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Сьогодні вранці Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і здійснила пуски ракет. Окрім того, вороги масовано застосували дрони-камікадзе типу "Shahed" та інші безпілотники.

"Приблизно таким був рух ворожих повітряних цілей над Україною цієї ночі", — говориться у лаконічному коментарі.

Маршрут ракет і дронів над територією України. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські війська вночі та зранку 28 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У двох районах столиці зафіксували падіння уламків.

Також росіяни обстріляли Луцьк. Внаслідок влучання знеструмлено частину міста, не працює електротранспорт.