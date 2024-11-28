В сети появилась карта маршрутов ракет и дронов РФ этим утром

В сети показали, как двигались ракеты и дроны РФ во время атаки
Российские захватчики сегодня, 28 ноября, нанесли мощный удар ракетами и дронами по территории Украины. Вражеские воздушные объекты перемещались над большинством областей нашего государства.
В сети появилась карта маршрута вражеских дронов и ракет.
Ракетный удар по Украине 28 ноября
Сегодня утром Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и совершила пуски ракет. Кроме того, враги массированно применили дроны-камикадзе типа "Shahed" и другие беспилотники.
"Приблизительно таким было движение враждебных воздушных целей над Украиной этой ночью", — говорится в лаконичном комментарии.
Ранее мы сообщали, что российские войска ночью и утром 28 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву . В двух районах столицы зафиксировано падение обломков.
Также россияне обстреляли Луцк . В результате попадания обесточена часть города, не работает электротранспорт.
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