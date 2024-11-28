Масована атака 28 листопада — Зеленський розповів про наслідки

Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий масований обстріл. Командувач Повітряних сил, міністр внутрішніх справ та енергетики доповіли главі держави про наслідки російського удару.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram в четвер, 28 листопада.

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Як зазначив президент, мішенню російських військових була українська енергетика. Загалом РФ випустила близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.

"У кількох областях зафіксовані удари "калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", — зазначив Володимир Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського про наслідки удару по Україні. Фото: скриншот

За його словами, у всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили. Енергетики та інші служби працюють над тим, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.

"Розгорнуто пункти незламності. Дякую кожному й кожній, хто зараз допомагає й виконує свою роботу для відновлення енергопостачання", — зазначив президент.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що системи ППО мають бути зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли Росія намагається зруйнувати українську інфраструктуру.

Нагадаємо, росіяни 28 листопада завдали потужного удару ракетами та дронами по території України. Ворожі повітряні об'єкти переміщувалися над більшістю областей нашої держави.

Російські війська вночі та зранку 28 листопада завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. У двох районах столиці зафіксували падіння уламків.