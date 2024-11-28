Массированная атака 28 ноября — Зеленский рассказал о последствиях

Подлая эскалация — Зеленский отреагировал на атаку по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовый утренний обстрел. Командующий Воздушными силами, министр внутренних дел и энергетики доложили главе государства о последствиях российского удара.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 28 ноября.
Последствия массированного обстрела Украины 28 ноября
Как отметил президент, мишенью российских военных была украинская энергетика. В общей сложности РФ выпустила около 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов.
"В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", — отметил Владимир Зеленский.
По его словам, во всех областях, где это требуется, задействованы необходимые силы. Энергетики и другие службы работают над тем, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.
"Развернуты пункты несокрушимости. Спасибо каждому и каждому, кто сейчас помогает и выполняет свою работу для возобновления энергоснабжения", — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что системы ПВО должны быть сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда Россия пытается разрушить украинскую инфраструктуру.
Напомним, россияне 28 ноября нанесли мощный удар ракетами и дронами по территории Украины. Вражеские воздушные объекты перемещались над большинством областей нашего государства.
Российские войска ночью и утром 28 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В двух районах столицы зафиксировано падение обломков.
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