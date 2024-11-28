Владимир Зеленский провел разговор с Киром Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили массированную комбинированную атаку России на украинские города.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

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Разговор Зеленского и Стармера

Зеленский рассказал, что во время разговора со Стармером они обсудили очередной акт российского воздушного террора против гражданской инфраструктуры Украины. По данным президента, оккупанты применили более 90 ракет и почти 100 дронов. Также особое внимание было уделено вопросу дальнейшего оборонного сотрудничества.

"Благодарен Великобритании за масштабную поддержку, в том числе за готовность ежегодно выделять по меньшей мере 3 миллиарда фунтов стерлингов на нужды Украины", — отметил глава государства.

Кроме того, политики договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами по поводу шагов, которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий. Зеленский подчеркнул, что для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшем наращивании дальнобойных способностей.

"Также обсудили возможное участие Украины в саммите Joint Expeditionary Force в следующем месяце в Таллинне, куда нас приглашает Эстония. В этом году Украина стала единственной страной, принявшей участие в качестве наблюдателя в учениях JEF Joint Protector 2024. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с этим объединением", — говорится в сообщении.

В то же время лидеры договорились ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на утренний массированный обстрел. Он получил доклад от Командующего Воздушными силами, министров внутренних дел и энергетики.

Как известно, вражеские воздушные объекты перемещались над большинством областей нашего государства.