Атака РФ и помощь партнеров – ключевое из вечернего обращения Зеленского.

Путин хочет сорвать усилия Трампа — обращение Зеленского
Российский диктатор Владимир Путин пытается сорвать усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну, которые будут после его инаугурации. Лидер Кремля хочет обострить ситуацию так, чтобы у Трампа ничего не получилось.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября.
Вечернее обращение Зеленского
Президент заявил, что во время российского удара 28 ноября было выпущено более 90 ракет и почти 100 дронов. Целью врага стали энергетическая инфраструктура и гражданские объекты.
По словам Зеленского, несмотря на значительное количество сбитых целей, были и попадания, в частности "калибрами" с кассетными боезарядами, что осложнило работу спасателей и ремонтных бригад.
"Несмотря на все риски, весь день наши люди работают и постепенно возвращают электричество там, где были отключения. Я благодарен всем, кто на работе с утра и продолжит круглосуточно, чтобы восстановить людям элементарную нормальность жизни", — сказал глава государства.
Он также отметил весомые решения от партнеров, а именно от Норвегии и Нидерландов:
- Нидерланды передали Украине дополнительные пусковые установки для Patriot.
- Норвегия согласовала финансовую помощь Украине на 2025 год, минимальный размер которой составляет 3,2 млрд долларов.
Зеленский также сообщил о переговорах с международными лидерами, в частности Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и анонсировал завтрашний разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну. Мы заинтересованы в мире. Мы и все наши партнеры. Сейчас надо усилить позиции — позиции Украины, позиции партнеров. На любой российский шантаж надо жестко реагировать. Так, как Путин этого заслуживает", — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что 28 ноября в Казахстане Путин в очередной раз рекламировал российские ракеты и готовность убивать и разрушать.
"К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну. Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Путин пытается обострить ситуацию, чтобы у новоизбранного президента США Дональда Трампа ничего не получилось и он не смог закончить войну.
"Путин — единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. Именно поэтому путинская эскалация сейчас — это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия России. Мы понимаем все имеющиеся угрозы", — заявил Президент Украины.
Напомним, Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн.
Ранее мы писали о том, что руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время Украина готова организовать второй саммит мира, основой которого станет согласованная с партнерами мирная рамка.
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