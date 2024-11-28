Атака РФ и помощь партнеров – ключевое из вечернего обращения Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российский диктатор Владимир Путин пытается сорвать усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну, которые будут после его инаугурации. Лидер Кремля хочет обострить ситуацию так, чтобы у Трампа ничего не получилось.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября.

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Президент заявил, что во время российского удара 28 ноября было выпущено более 90 ракет и почти 100 дронов. Целью врага стали энергетическая инфраструктура и гражданские объекты.

По словам Зеленского, несмотря на значительное количество сбитых целей, были и попадания, в частности "калибрами" с кассетными боезарядами, что осложнило работу спасателей и ремонтных бригад.

"Несмотря на все риски, весь день наши люди работают и постепенно возвращают электричество там, где были отключения. Я благодарен всем, кто на работе с утра и продолжит круглосуточно, чтобы восстановить людям элементарную нормальность жизни", — сказал глава государства.

Он также отметил весомые решения от партнеров, а именно от Норвегии и Нидерландов:

Нидерланды передали Украине дополнительные пусковые установки для Patriot.

передали Украине дополнительные пусковые установки для Patriot. Норвегия согласовала финансовую помощь Украине на 2025 год, минимальный размер которой составляет 3,2 млрд долларов.

Зеленский также сообщил о переговорах с международными лидерами, в частности Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, и анонсировал завтрашний разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну. Мы заинтересованы в мире. Мы и все наши партнеры. Сейчас надо усилить позиции — позиции Украины, позиции партнеров. На любой российский шантаж надо жестко реагировать. Так, как Путин этого заслуживает", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что 28 ноября в Казахстане Путин в очередной раз рекламировал российские ракеты и готовность убивать и разрушать.

"К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну. Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Путин пытается обострить ситуацию, чтобы у новоизбранного президента США Дональда Трампа ничего не получилось и он не смог закончить войну.

"Путин — единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. Именно поэтому путинская эскалация сейчас — это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия России. Мы понимаем все имеющиеся угрозы", — заявил Президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн.

Ранее мы писали о том, что руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время Украина готова организовать второй саммит мира, основой которого станет согласованная с партнерами мирная рамка.