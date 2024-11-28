Саміт миру — чи готова Україна до проведення

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: di.se/debatt

Україна готова організувати другий саміт миру, основою якого стане узгоджена з партнерами мирна рамка. Це може статися найближчим часом.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі "Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці", пише РБК-Україна.

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Україна готова провести другий саміт миру

Єрмак заявив про те, що Україна готова провести другий саміт миру вже у найближчому майбутньому. За його словами, основною для зустрічі стане напрацьована разом із партнерами мирна рамка.

"Завдяки активній роботі з нашими партнерами вже напрацьована спільна мирна рамка, яка стане основою для другого саміту миру, й Україна готова його провести в найближчому майбутньому", — зазначив керівник ОП.

Він додав, що за останні два роки Україна стала сильнішою на незворотному шляху до повноцінного членства в НАТО.

"Україна вже довела свою роль як ключового гаранта безпеки в Європі. Європа не буде безпечною без України", — підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Росія робила запас ракет для масованих ударів по Україні.

Раніше ми писали про те, що НАТО закликав надати Україні ракети середньої дальності від 1 000 до 5 500 кілометрів, ухваливши відповідну резолюцію, яка передбачає можливість такої передачі.