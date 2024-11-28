Саммит мира — готова ли Украина к проведению

Ермак назвал время, когда Украина проведет второй саммит мира
Украина готова организовать второй саммит мира, основой которого станет согласованная с партнерами мирная рамка. Это может произойти в ближайшее время.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", пишет РБК-Украина.
Украина готова провести второй саммит мира
Ермак заявил о том, что Украина готова провести второй саммит мира уже в ближайшем будущем. По его словам, основной для встречи станет наработанная вместе с партнерами мирная рамка.
"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", — отметил руководитель ОП.
Он добавил, что за последние два года Украина стала сильнее на необратимом пути к полноценному членству в НАТО.
"Украина уже доказала свою роль как ключевого гаранта безопасности в Европе. Европа не будет безопасной без Украины", — подчеркнул Ермак.
Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что Россия производила запас ракет для массированных ударов по Украине.
Ранее мы писали о том, что НАТО призвал предоставить Украине ракеты средней дальности от 1 000 до 5 500 километров, приняв соответствующую резолюцию, предусматривающую возможность такой передачи.
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