Саммит мира — готова ли Украина к проведению

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: di.se/debatt

Украина готова организовать второй саммит мира, основой которого станет согласованная с партнерами мирная рамка. Это может произойти в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", пишет РБК-Украина.

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Ермак заявил о том, что Украина готова провести второй саммит мира уже в ближайшем будущем. По его словам, основной для встречи станет наработанная вместе с партнерами мирная рамка.

"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", — отметил руководитель ОП.

Он добавил, что за последние два года Украина стала сильнее на необратимом пути к полноценному членству в НАТО.

"Украина уже доказала свою роль как ключевого гаранта безопасности в Европе. Европа не будет безопасной без Украины", — подчеркнул Ермак.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что Россия производила запас ракет для массированных ударов по Украине.

Ранее мы писали о том, что НАТО призвал предоставить Украине ракеты средней дальности от 1 000 до 5 500 километров, приняв соответствующую резолюцию, предусматривающую возможность такой передачи.