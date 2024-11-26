Допомога Україні — НАТО закликає надати Києву ракети

Крилата ракета Tomahawk. Фото: mil.in.ua

НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності від 1000 до 5500 км. Для цього Альянс ухвалив відповідну резолюцію, яка передбачає можливість передачі зброї Україні.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

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Як відомо, резолюція, яку ухвалило НАТО, передбачає можливість передачі Україні ракет з середньою дальністю ураження. Це, зокрема, можуть бути Tomahawk, які згадувалися у Плані перемоги Зеленського.

Крім того, Парламентська Асамблея НАТО закликала країни посилити санкції проти Росії та Північної Кореї, підтримувати зусилля України щодо досягнення справедливого миру та визнати її право завдавати ударів по законних військових об'єктах на території РФ.

Разом з тим, країни закликають "активізувати політичні та практичні зусилля", аби допомогти Україні отримати запрошення до НАТО якнайшвидше.

Резолюція НАТО. Фото: скриншот

Резолюція НАТО. Фото: скриншот

Резолюція НАТО. Фото: скриншот

Резолюція НАТО. Фото: скриншот 1 / 4

На відповідне рішення відреагував голова постійної делегації України в організації Єгор Чернєв.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї. Це рішення — перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення", — зазначив політик.

Скриншот допису Єгора Чернєва

Нагадаємо, наприкінці жовтня видання NYT з посиланням на чиновників США повідомило, що Зеленський у секретній частині свого Плану перемоги запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk.

Водночас український президент дорікнув партнерам публікацією секретної інформації і заявив, що запит України на ракети Tomahawk мали бути конфеденційним.