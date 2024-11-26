Помощь Украине — НАТО призывает предоставить Киеву ракеты

Крылатая ракета Tomahawk. Фото: mil.in.ua

НАТО призвало предоставить Украине ракеты средней дальности от 1000 до 5500 км. Для этого Альянс принял соответствующую резолюцию, предусматривающую возможность передачи оружия Украине.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

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Как известно, резолюция, принятая НАТО, предусматривает возможность передачи Украине ракет со средней дальностью поражения. Это, в частности, могут быть Tomahawk, упоминавшиеся в Плане победы Зеленского.

Кроме того, Парламентская Ассамблея НАТО призвала страны усилить санкции против России и Северной Кореи, поддерживать усилия Украины по достижению справедливого мира и признать ее право наносить удары по законным военным объектам на территории РФ.

Вместе с тем страны призывают "активизировать политические и практические усилия", чтобы помочь Украине получить приглашение в НАТО как можно быстрее.

Резолюция НАТО. Фото: скриншот

Резолюция НАТО. Фото: скриншот

Резолюция НАТО. Фото: скриншот

Резолюция НАТО. Фото: скриншот 1/4 ​ 4

На соответствующее решение отреагировал глава постоянной делегации Украины в организации Егор Чернев.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи. Это решение — первый шаг, который создает юридическую основу и позволяет правительствам стран-членов НАТО принять соответствующее решение", — отметил политик.

Скриншот сообщения Егора Чернева

Напомним, в конце октября издание NYT со ссылкой на чиновников США сообщило, что Зеленский в секретной части своего Плана победы пригласил у союзников дальнобойные ракеты Tomahawk.

В то же время украинский президент упрекнул партнеров в публикации секретной информации и заявил, что запрос Украины на ракеты Tomahawk должен быть конфиденциальным.