Путін пригрозив завдати удар "Орєшніком" по Києву

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін погрожує завдати нового удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік". Можливою ціллю може стати Київ.

Про це пише Reuters у четвер, 28 листопада.

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"Зрозуміло, ми відповімо на удари, що продовжуються по території Росії, ракетами великої дальності західного виробництва, про що вже говорилося, в тому числі, можливо, продовжимо випробування "Орєшніка" в бойових умовах, як це було зроблено 21 листопада", — заявив Путін на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані.

За словами диктатора, наразі міноборони та генштаб держави-агресора обирають цілі для ударів на території України.

"Це можуть бути військові об'єкти, оборонні та промислові підприємства, центри ухвалення рішень у Києві", — сказав він.

Путін також додав, що на думку підпорядкованих йому військових та технічних фахівців, удар одразу кількома такими ракетами матиме ефект удару ядерною зброєю.

Окрім того, Путін заявив, що у Росії розпочали серійне виробництво "Орєшніком". За його словами, температура її елементів, що вражають, досягає чотирьох тисяч градусів, а все, що знаходиться в епіцентрі вибуху, "по суті перетворюється на пил".

Президент держави-агресора заявив, що "Орєшнік" вражає нібито навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін може розпочати перемовини вже на початку 2025 року. Це пов'язано із тим, що зброя радянської епохи закінчиться вже до кінця цього року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Росії Володимир Путін поставив завдання витіснити ЗСУ з Курської області РФ до 20 січня 2025 року, коли має відбутися інавгурація Трампа.