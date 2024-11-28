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Путин пригрозил ударить Орешником по Киеву

28 ноября 2024 13:47
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Путин пригрозил нанести удар "Орешнику" по Киеву
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российский диктатор Владимир Путин грозится нанести новый удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Возможной целью может стать Киев.

Об этом пишет Reuters в четверг, 28 ноября.

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"Разумеется, мы ответим на продолжающиеся по территории России удары ракетами большой дальности западного производства, о чем уже говорилось, в том числе, возможно, продолжим испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября", — заявил Путин на заседании Совбеза ОДКБ в Казахстане.

По словам диктатора, в настоящее время минобороны и генштаб государства-агрессора выбирают цели для ударов на территории Украины.

"Это могут быть военные объекты, оборонные и промышленные предприятия, центры принятия решений в Киеве", — сказал он.

Путин также добавил, что, по мнению подчиненных ему военных и технических специалистов, удар сразу несколькими такими ракетами будет иметь эффект удара ядерным оружием.

Кроме того, Путин заявил, что в России начали серийное производство "Орешником". По его словам, температура ее впечатляющих элементов достигает четырех тысяч градусов, а все, что находится в эпицентре взрыва, "по сути превращается в пыль".

Президент государства-агрессора заявил, что "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может начать переговоры уже в начале 2025 года. Это связано с тем, что оружие советской эпохи закончится уже к концу этого года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин поставил задачу вытеснить ВСУ из Курской области РФ до 20 января 2025 года, когда должна состояться инаугурация Трампа.

Киев владимир путин Украина война в Украине ракетный удар

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