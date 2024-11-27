В ISW пояснили, чому Росія відмовляється від заморозки війни проти України

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російська Федерація демонструє готовність до ескалації війни в Україні. Керівництво Кремля заявляє про небажання "заморожувати" лінію фронту або йти на компроміси.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW) у середу, 27 листопада.

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Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін зазначив, що Кремль нібито готовий до переговорів, однак категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон.

За словами Наришкіна, єдиним способом досягти миру є "усунення" причин, які "змусили" Росію почати повномасштабне вторгнення.

"Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем", — заявили аналітики Інституту.

Новий наступ росіян

Згідно з аналітичними прогнозами ISW, російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області. Цей регіон не входить до незаконно анексованих територій, однак його захоплення може підтримати давню мету Росії — повну окупацію Донецької області.

В ISW також передбачають, що російське військове командування, скоріш за все, планує просунутися до крайньої південно-східної частини Дніпропетровської області, щоб захопити всю Донецьку область.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін може розпочати перемовини вже на початку 2025 року. Це пов'язано із тим, що зброя радянської епохи закінчиться вже до кінця цього року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Росії Володимир Путін поставив завдання витіснити ЗСУ з Курської області РФ до 20 січня 2025 року, коли має відбутися інавгурація Трампа.