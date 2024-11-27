В ISW объяснили, почему Россия отказывается от заморозки войны против Украины

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российская Федерация демонстрирует готовность к эскалации войны в Украине. Руководство Кремля заявляет о нежелании "замораживать" линию фронта или идти на компромиссы.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW) в среду, 27 ноября.

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Кремль якобы готов к переговорам, однако категорически отверг любую "заморозку" линии фронта или создание демилитаризованных зон.

По словам Нарышкина, единственным способом достичь мира является "устранение" причин, которые "заставили" Россию начать полномасштабное вторжение.

"Такая риторика свидетельствует о том, что Москва продолжает настаивать на бескомпромиссной капитуляции Украины. Кремль также неоднократно требовал контроля над всеми территориями четырех незаконно аннексированных областей, включая те, которые находятся под украинским контролем", — заявили аналитики Института.

Новое наступление россиян

Согласно аналитическим прогнозам ISW, российское командование может планировать новое наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области. Этот регион не входит в незаконно аннексированные территории, однако его захват может поддержать давнюю цель России — полную оккупацию Донецкой области.

В ISW также предполагают, что российское военное командование, скорее всего, планирует продвинуться в крайнюю юго-восточную часть Днепропетровской области, чтобы захватить всю Донецкую область.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может начать переговоры уже в начале 2025 года. Это связано с тем, что оружие советской эпохи закончится уже к концу этого года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин поставил задачу вытеснить ВСУ из Курской области РФ до 20 января 2025 года, когда должна состояться инаугурация Трампа.