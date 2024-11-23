Операція ЗСУ у Курській області — Путін наказав витіснити українські війська з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото:

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання російському військовому командуванню витіснити Сили оборони з Курської області РФ до 20 січня 2025 року. Саме цього дня новообраний президент США Дональд Трамп прийме присягу та вступить у свої повноваження.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час третьої Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у суботу, 23 листопада, пише "Суспільне".

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Зеленський наголосив на тому, що наразі найважливіше для лідера Кремля — витіснити українських військових із Курської області. За його словами, це схочуть зробити до 20 січня 2025 року, коли у США має відбутися інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.

"Всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — заявив Президент.

Глава держави підкреслив, що операція ЗСУ в Курській області стала демонстрацією неспроможності Москви захищати власні території. Це пов'язано із тим, що всі свої сили РФ перекинула на окупації України.

"І тому найважча ситуація там, де це треба тримати, найважча ситуація на Донбасі, на сході нашої країни. Він хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що наразі на сході спостерігається недостатня кількість український військових та неукомплектованість підрозділів ЗСУ. Як зазначив глава держави, на таку ситуацію впливають різні причини, зокрема й повільне постачання допомоги.

За словами Зеленського, найголовніше, що українські Сили оборони "там є" і захищають свою Батьківщину. Він також додав, що на Курському напрямку армія РФ зазнає великих втрат.

"У нього (Путіна — ред.) таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", — сказав Президент.

Нагадаємо, у Курській області бійці ЗСУ за один бій взяли в полон 26 російських військовослужбовців. Загарбники намагалися взяти штурмом українські позиції, проте були розбиті.

Раніше військовий Кирило Сазонов заявляв, що у Курській області Росії перебувають семеро північнокорейських генералів. За його словами, російські військові втрачають здатність управляти військами без чітких вказівок командирів.