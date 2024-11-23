Операция ВСУ в Курской области — Путин приказал вытеснить украинские войска из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу российскому военному командованию вытеснить Силы обороны из Курской области РФ до 20 января 2025 года. Именно в этот день новоизбранный президент США Дональд Трамп примет присягу и вступит в свои полномочия.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время третьей Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine в субботу, 23 ноября, пишет "Суспільне".

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Зеленский отметил, что сейчас самое важное для лидера Кремля — вытеснить украинских военных из Курской области. По его словам, это захотят сделать до 20 января 2025 года, когда в США должна состояться инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

"Все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами — все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года. Для него очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области стала демонстрацией неспособности Москвы защищать собственные территории. Это связано с тем, что все свои силы РФ перебросила на оккупацию Украины.

"И поэтому самая тяжелая ситуация там, где это надо держать, самая тяжелая ситуация на Донбассе, на востоке нашей страны. Он хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой "специальной военной операции", оккупирует весь Донбасс, и ему надо вытеснить нас с Курского направления. Вот эти две задачи у него есть", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас на востоке наблюдается недостаточное количество украинских военных и неукомплектованность подразделений ВСУ. Как отметил глава государства, на такую ситуацию влияют разные причины, в том числе и медленные поставки помощи.

По словам Зеленского, самое главное, что украинские Силы обороны "там есть" и защищают свою Родину. Он также добавил, что на Курском направлении армия РФ несет большие потери.

"У него (Путина. — Ред.) таких потерь еще никогда не было. У нас один из перехватов по Курскому направлению такой, что он передает через командование личные просьбы, что вся судьба "СВО" держится на Курской операции", — сказал президент.

Напомним, в Курской области бойцы ВСУ за один бой взяли в плен 26 российских военнослужащих. Захватчики пытались взять штурмом украинские позиции, однако были разбиты.

Ранее военный Кирилл Сазонов заявлял, что в Курской области России находятся семь северокорейских генералов. По его словам, российские военные теряют способность управлять войсками без четких указаний командиров.