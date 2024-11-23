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Союзник Трампа виступив проти мирних переговорів з РФ

23 листопада 2024 23:59
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Сенатор Майк Раундс виступив проти переговорів з РФ
Сенатор Майк Раундс. Фото: Politico
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Сенатор Майк Раундс, один із головних соратників нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, різко розкритикував ідею переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він переконаний, що Кремлю не можна довіряти, а будь-які мирні пропозиції будуть сприйняті як ознака слабкості.

Про це він розповів в своїй промові на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі, передає Politico.

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"Як би я не хотів вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми можемо обманювати самих себе. Ви вірите, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, як ви думаєте, він зупиниться? Хотів би я сказати, що є легкий вихід, але його немає", — заявив Раундс.

Також політик зазначив, що його коментарі не відображають офіційну позицію майбутньої адміністрації Трампа. Водночас ці заяви виявляють проукраїнські настрої, які мають широку підтримку серед республіканців у Сенаті. І це попри те, що дехто намагається переконати Трампа скоротити військову допомогу Україні після його приходу до влади в січні.

Ці слова пролунали після критики Ганни Гопко, лідерки українського громадянського суспільства та ексдепутатки, яка висловила розчарування повільністю США у передачі зброї та послабленні обмежень на її використання.

"Я просто так засмучений тим, що ми не змогли забезпечити їх усім необхідним обладнанням і всіма системами зброї, які їм потрібні, щоб відповісти на абсолютну тиранію, що йде з боку Росії. Мені цікаво, чому ми не зробили швидше, ніж ми зробили", — заявив Раундс.

Раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Політики обговорили низку питань глобальної безпеки.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп призначив радника з питань національної безпеки. Йдеться про конгресмена Майкла Волтца.

США переговори Дональд Трамп Україна Росія

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