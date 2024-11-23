Сенатор Майк Раундс выступил против переговоров с РФ

Сенатор Майк Раундс. Фото: Politico

Сенатор Майк Раундс, один из главных соратников нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подверг резкой критике идею переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он убежден, что Кремлю нельзя доверять, а какие-либо мирные предложения будут восприняты как признак слабости.

Об этом он рассказал в своей речи на Международном форуме безопасности в Галифаксе, передает Politico.

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"Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя. Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, как вы думаете, он остановится? Хотел бы я сказать, что есть легкий выход, но его нет", — заявил Раундс.

Также политик отметил, что его комментарии не отражают официальной позиции будущей администрации Трампа. В то же время эти заявления проявляют проукраинские настроения, которые имеют широкую поддержку среди республиканцев в Сенате. И это несмотря на то, что некоторые пытаются убедить Трампа сократить военную помощь Украине после его прихода к власти в январе.

Эти слова прозвучали после критики Анны Гопко, лидера украинского гражданского общества и экс-депутата, выразившей разочарование медленностью США в передаче оружия и ослаблении ограничений на его использование.

"Я просто так расстроен тем, что мы не смогли обеспечить их всем необходимым оборудованием и всеми системами оружия, которые им нужны, чтобы ответить на идущую со стороны России абсолютную тиранию. Мне интересно, почему мы не сделали быстрее, чем мы сделали", — заявил Раундс.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с вновь избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Политики обсудили ряд вопросов о глобальной безопасности.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп назначил советника по национальной безопасности. Речь идет о конгрессмене Майкле Волтце.