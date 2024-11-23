Генсек НАТО зустрівся із Трампом у Флориді — що обговорювали

Дональд Трамп та Марк Рютте під час зустрічі у Флориді. Фото: пресслужба НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Політики обговорили низку питань глобальної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу у суботу, 23 листопада.

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Перша зустріч Рютте і Трампа

У п'ятницю, 22 листопада, у Палм-Біч, штат Флорида, Генсек НАТО провів першу зустріч із Трампом після його перемоги на президентських виборах у США.

Зазначається, що політики обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими зіштовхується Альянс. У повідомленні не йдеться про те, чи порушувалася тема війни Росії проти України.

Рютте і його команда також зустрілися з конгресменом Майклом Волтцем і членами групи національної безпеки новообраного президента.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп призначив радника з питань національної безпеки. Йдеться про конгресмена Майкла Волтца.

Раніше ми писали про те, що Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність продовжувати надавати допомогу Україні. На його думку, це дозволить мати сильнішу позицію під час переговорів з Росією.