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Рютте впервые встретился с Трампом после выборов — какова цель

23 ноября 2024 14:19
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Генсек НАТО встретился с Трампом во Флориде — что обсуждали
Дональд Трамп и Марк Рютте во время встречи во Флориде. Фото: пресс-служба НАТО
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Политики обсудили ряд вопросов о глобальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса в субботу, 23 ноября.

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В пятницу, 22 ноября, в Палм-Бич, штат Флорида, Генсек НАТО провел первую встречу с Трампом после его победы на президентских выборах в США.

Отмечается, что политики обсудили ряд проблем глобальной безопасности с которыми сталкивается Альянс. В сообщении не говорится о том, поднималась ли тема войны России против Украины.

Рютте и его команда также встретились с конгрессменом Майклом Уолтцем и членами группы национальной безопасности новоизбранного президента.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп назначил советника по национальной безопасности. Речь идет о конгрессмене Майкле Уолтце.

Ранее мы писали о том, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости продолжать оказывать помощь Украине. По его мнению, это позволит иметь более сильную позицию в ходе переговоров с Россией.

США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте безопасность Альянс

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