Дональд Трамп призначив радником з нацбезпеки конгресмена Майка Волтца

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jay Paul

Обраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив радника з питань національної безпеки. Йде про конгресмена Майка Волтца.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social у вівторок, 12 листопада.

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Радник Трампа з національної безпеки

"Я маю честь оголосити, що конгресмена Майка Волтца призначено працювати в моєму кабінеті моїм радником з національної безпеки", — наголосив Трамп.

Він зазначив, що Майк Волтц є "першим зеленим беретом, обраним до Конгресу", і має досвід роботи в Білому домі та Пентагоні. Волтц служив у спецназі армії США протягом 27 років, брав участь у численних бойових діях і був нагороджений чотирма бронзовими зірками, дві з яких — за доблесть.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, The New York Times писало, що Трамп планує призначити Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Також Трамп під час зустрічі у вересні з Президентом України Володимиром Зеленським проявив інтерес до двох пунктів "Плану перемоги".