План перемоги Зеленського — Трампу сподобались два пункта

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп під час вересневої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським виявив зацікавленість до двох пунктів "Плану перемоги". Один з них стосується військових.

Про це пише Financial Times.

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Які пункти зацікавили Трампа

За даними ЗМІ, першим пунктом, який цікавить Трампа — є пропозиція заміни частини американських військ, дислокованих у Європі, на українські підрозділи після закінчення війни. Другий пункт стосується природних ресурсів України.

Також українські бізнесмени ведуть переговори з урядом про те, щоб запропонувати Трампу повноваження "інвестиційного скринінгу", що дозволить йому фактично обирати, хто може вести бізнес в Україні, зокрема обмежуючи китайські інвестиції.

Як зазначає одне з джерел ЗМІ, це б відповідало принципу "ABC — будь-хто, крім Китаю", що може бути привабливим для Трампа. Бізнес-лідери сподіваються, що таке рішення сприятиме залученню інвестицій із Заходу, зокрема для українських секторів, які зараз залежать від китайських технологій.

Нагадаємо, Президент України готує ще один план для України. Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Крім того, Україна планує залучити громадянське суспільство до розробки внутрішнього Плану перемоги. Також країна працює над посиленням технологічної Ставки.