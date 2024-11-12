План победы Зеленского — Трампу понравились два пункта

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время сентябрьской встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским проявил интерес к двум пунктам "Плана победы". Один из них касается военных.

Об этом пишет Financial Times.

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По данным СМИ, первым интересующим Трампа пунктом является предложение замены части американских войск, дислоцированных в Европе, на украинские подразделения после окончания войны. Второй пункт касается природных ресурсов Украины.

Также украинские бизнесмены ведут переговоры с правительством о том, чтобы предложить Трампу полномочия "инвестиционного скрининга", что позволит ему фактически выбирать, кто может вести бизнес в Украине, в частности, ограничивая китайские инвестиции.

Как отмечает один из источников СМИ, это соответствовало бы принципу "ABC — любой, кроме Китая", который может быть привлекательным для Трампа. Бизнес-лидеры надеются, что такое решение будет способствовать привлечению инвестиций с Запада, в частности, для украинских секторов, которые сейчас зависят от китайских технологий.

Напомним, Президент Украины готовит еще один план для Украины. Владимир Зеленский поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего Плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны. Кроме того, Украина планирует привлечь гражданское общество к разработке внутреннего Плана победы. Также страна работает над усилением технологической ставки.