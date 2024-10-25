Війна в Україні — Зеленський планує долучати суспільство до розробки Плану перемоги

Зеленський планує залучити громадян до розробки Плану перемоги
Україна планує залучити громадянське суспільство до розробки внутрішнього Плану перемоги. Також країна працює над посиленням технологічної Ставки.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.
Зеленський провів нараду
Глава держави провів нараду за підсумками зустрічі з представниками громадянського суспільства. Він заявив, що основні питання стосувалися того, що зараз обмежує можливості України та як це вирішити.
"Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги", — заявив Зеленський.
Президент наголосив на тому, що він доручив розробити технологічну Ставку. Найбільшим пріоритетом, за його словами, залишаються дрони, зокрема, і ті, які можуть збивати ворожі безпілотники.
"Доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Зараз по цьому результати недостатні", — зауважив Зеленський.
Він додав, що під час наради були також опрацьовані ключові питання щодо потрібних законодавчих змін, санкційної політики та української дипломатії.
"За кілька тижнів заслухаю результати", — написав глава держави.
Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що лідер Кремля Володимир Путін хоче припинення вогню у війні проти України та зацікавлений у подальшому обміні полоненими.
Раніше ми писали про те, що Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України. Ймовірно, це сталося через його візит на саміт БРІКС в Росії.
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