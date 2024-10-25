Війна в Україні — Зеленський планує долучати суспільство до розробки Плану перемоги

Нарада, яку провів Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський

Україна планує залучити громадянське суспільство до розробки внутрішнього Плану перемоги. Також країна працює над посиленням технологічної Ставки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 25 жовтня.

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Зеленський провів нараду

Глава держави провів нараду за підсумками зустрічі з представниками громадянського суспільства. Він заявив, що основні питання стосувалися того, що зараз обмежує можливості України та як це вирішити.

Міністр оборони Рустем Умєров та голова ОП Андрій Єрмак. Фото: Зеленський

"Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги", — заявив Зеленський.

Президент наголосив на тому, що він доручив розробити технологічну Ставку. Найбільшим пріоритетом, за його словами, залишаються дрони, зокрема, і ті, які можуть збивати ворожі безпілотники.

Володимир Зеленський під час наради. Фото: Зеленський

"Доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Зараз по цьому результати недостатні", — зауважив Зеленський.

Він додав, що під час наради були також опрацьовані ключові питання щодо потрібних законодавчих змін, санкційної політики та української дипломатії.

Військові, які були на нараді. Фото: Зеленський

"За кілька тижнів заслухаю результати", — написав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що лідер Кремля Володимир Путін хоче припинення вогню у війні проти України та зацікавлений у подальшому обміні полоненими.

Раніше ми писали про те, що Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України. Ймовірно, це сталося через його візит на саміт БРІКС в Росії.