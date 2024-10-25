Война в Украине — Зеленский планирует приобщать общество к разработке Плана победы

Совещание, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский

Украина планирует привлечь гражданское общество к разработке внутреннего Плана победы. Также страна работает над усилением технологической Ставки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в пятницу, 25 октября.

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Зеленский провел совещание

Глава государства провел совещание по итогам встречи с представителями гражданского общества. Он заявил, что основные вопросы касались того, что сейчас ограничивает возможности Украины и как это решить.

Министр обороны Рустем Умеров и глава ОП Андрей Ермак. Фото: Зеленский

"Планируем привлечь гражданское общество к работе над внутренним Планом победы", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что он поручил разработать технологическую Ставку. Наибольшим приоритетом, по его словам, остаются дроны, в том числе и те, которые могут сбивать вражеские беспилотники.

Владимир Зеленский на совещании. Фото: Зеленский

"Поручил ГУР вместе с СБУ особенно заняться вопросами по освобождению из российского плена гражданских лиц. Сейчас по этому результаты недостаточны", — отметил Зеленский.

Он добавил, что во время совещания были также проработаны ключевые вопросы относительно нужных законодательных изменений, санкционной политики и украинской дипломатии.

Военные, которые были на совещании. Фото: Зеленский

"За несколько недель заслушаю результаты", — написал глава государства.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидер Кремля Владимир Путин хочет прекращения огня в войне против Украины и заинтересован в дальнейшем обмене пленными.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину. Вероятно, это произошло из-за его визита на саммит БРИКС в России.